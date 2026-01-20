因小失大！竊掛機車上80元雞肉飯 判拘罰1萬換免關

〔記者王善嬿／嘉義報導〕52歲有酒駕前科的羅姓男子，服刑出監後不知悔改，2025年11月某日上午，在嘉義市仁愛路大賣場前，竊取1部機車上懸掛的雞肉飯便當，失竊便當的機車騎士發現，氣得報警抓賊，警方循線查獲羅男涉案，嘉義地檢署檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院一審依竊盜罪判決拘役10日，如易科罰金可罰1萬元，可上訴。

判決書指出，羅男2023年因酒駕公共危險案件，被判刑5月確定，2024年8月執行完畢出監，猶不知悔改。去年11月8日上午11點許，在嘉義市仁愛路1間大賣場前，見機車上掛著1個雞肉飯便當，趁四下無人之際，竊取便當逃逸。

機車騎士返回時發現價值80元的便當不翼而飛，氣得報警，警方調閱監視錄影器畫面，循線查獲羅男涉案重大，通知其到案說明，羅男對偷便當犯行坦承不諱，由於便當已吃光，警方未查扣到案。

嘉義地院法官審酌，羅男四肢健全、思慮成熟，不思以正途獲取財物，為了生活所需而犯下竊案，也未與被害騎士達成和解，考量犯後態度、竊盜的手段、竊取財物的價值低微等，判決羅男拘役10日，如易科罰金，以1000元折算1日。犯罪所得雞肉飯便當應依法宣告沒收，因未扣案，將追徵其價額。

