因強姦罪判刑13年！吳亦凡驚傳「長期絕食」獄中身亡 3天前粉絲不離不棄「買黑玫瑰慶生」

吳亦凡死訊頻傳。翻攝隱身蘇蘇kk微博

前韓團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）再度捲入「獄中死亡」風暴，網傳他因長期絕食抗議而在北京市監獄不治身亡的消息如野火般蔓延。就在3天前（11月6日）吳亦凡35歲生日，忠實粉絲仍透社群平台發文慶祝，分享手寫信、象徵「新生與堅韌」的黑玫瑰、精緻蛋糕照，並引用其經典歌曲〈November Rain〉表達「雨中思念、永不放棄」的深情。

死亡傳聞再起：絕食抗議致死？官方緘默

據多個娛樂營銷號和海外論壇爆料，吳亦凡自2022年因強姦罪被北京法院一審判處13年有期徒刑、罰款並驅逐出境後，一直在北京或河北指定監獄服刑。近期不斷有傳聞稱，他在監獄中「長期絕食」，導致身體極度虛弱，最終於11月初不治身亡，屍體已被祕密處理。消息源頭不明，但迅速在中國大陸和海外華人圈擴散，北京朝陽區公安局及司法單位維持沉默。

廣告 廣告

吳亦凡粉絲為他慶祝35歲生日。翻攝張曉丹777微博

3天前生日溫情：粉絲黑玫瑰＋〈November Rain〉永恆守候

儘管吳亦凡已入獄近4年，鐵粉仍不離不棄。11月6日生日當天，一些忠心的粉絲透過社群平台發文祝福，內容包括手寫信、象徵心聲與堅韌的黑玫瑰，以及蛋糕；也有人引用吳亦凡的歌曲〈November Rain〉表達思念。另一派網友則感到震驚，難以置信竟然還有人支持這位強姦犯。

從輝煌頂流到鐵窗風雨：吳亦凡13年刑期背後

吳亦凡1990年11月6日生於廣州，加拿大華裔，曾以EXO成員出道，2014年單飛後主演《致青春·原來你還在這裡》、《爵跡2：冷血狂宴》等戲劇、電影，甚至參與過好萊塢電影《限制級戰警：重返極限》演出，發行《Antares》等專輯，一度是中國樂壇頂流，時尚ICON。2021年性侵醜聞爆發，多名女性（包括未成年）指控他「選妃」輪姦，上訴後維持原判。服刑地點未正式公開，但先前有報導顯示他曾獲較好待遇，如領導角色和體重增加9公斤。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

吳亦凡9月起「死訊瘋傳」遭疑掩蓋于朦朧新聞 中國官方沒有證實

小薰昔「陷小三疑雲」今罕放閃鄭人碩 在《黑糖群俠傳》與王子演一對「如今不熟」

校花因車禍「離奇身亡」 真實案件背後藏「以愛包裝」的悲劇