因您而起：忽捧上天內定台肥董座 忽墜落地煮熟鴨子飛了！／尤榛嚴

尤榛嚴

媒體上傳了兩、三天行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將就任台肥董事長，一時之間引起大風暴，有些人肯定她認真做事，但是很多人一片冷嘲熱諷，懷疑她的學養才能，能負擔起台肥的重大工作嗎？甚至譏笑她連財報都看不懂，年薪1500萬元只為了酬庸她嗎？但因為臨近2026地方大選，高層擔心吳音寧事件會造成嚴重失血，成為在野黨「政治提款機」，因此11月4日趕緊換人止血，由總經理張滄郎升任董事長，吳音寧煮熟的鴨子飛了。戲劇的情節讓吳音寧如坐雲霄飛車！

這段關於台灣肥料公司（「台肥」）與 吳音寧／張滄郎 的人事劇情，確實牽涉公營（或半公營）企業任命、政治干預、專業能力與薪酬酬庸等等幾個層面問題，值得從多角度來「看」一下觀察與思考。

可理解的一面：國營或由政府大股東控股企業的人事安排，容易牽涉政治影響。台肥背後股東包括 農業部，其法人董事代表人選及董事長人選，就有政府機關主導的成分。從新聞可知農業部改派法人董事代表人選為吳音寧。因此，任命不純粹是「誰最專業做這個產業最合適」，也還包含政治選擇、派系考量、公共政策目的。這類企業任命在台灣並不少見。

提拔異業背景人士，有其正當性。農業部指出吳音寧長期在農業／在地食材整合、小農支持、果菜市場改建、校園營養午餐平台等有所投入。若台肥未來要更貼近農業鏈／食料鏈／地方農業發展，她這方面的經驗或許有借重價值。

企業內部與社會輿論會檢視專業能力與任命合理性。但社會輿論對「這樣的人選是否能看懂財報、是否具備企業治理經驗、是否只是酬庸」提出質疑，這樣的監督本身是必要的。風評提及的「很多人一片冷嘲熱諷、懷疑她的學養才能」就是典型質疑。

需要檢視／質疑的一面是專業能力與經驗匹配問題。雖然吳音寧在農業與市場整合有經驗，但擔任像台肥這樣「上市公司＋化工／肥料／農業／土地開發」混合型的大企業，董事長角色涵蓋企業治理、財務監控、國際化競爭、土地與資本運作等極複雜任務。報導指出她在過去受到「看不懂財報」等質疑？當企業有重大調整或轉型（如台肥正規劃往綠氨、綠能、不動產開發等方向）時，確定領導人能駕馭複雜財務與產業結構變動，是十分重要的。

任命過程透明度與制度正當性。此次變動來得「突然」、「深夜公告」、「董事會尚未完全決議」等，都引發「程序是否正常」「背後是否有黨政干預」的疑慮。例如10月31日晚間公告、11/4前夜再有董事變動。如果任命看起來過快、缺乏公開選拔、內部溝通不足，可能削弱公司內部信任與外部市場信心。

薪酬與酬庸的社會倫理問題。比如「年薪1500萬」的傳言（或至少高額薪酬）被媒體聚焦為「酬庸」象徵。社會普遍期待國營或公股企業的高階人員能有足夠績效、透明度與問責性。若薪酬過高卻看不到對應能力或成效，那麼抱怨就不難理解。

政治選舉因素與公營企業任命的風險。如分析所提，「臨近2026地方大選，高層擔心吳音寧事件會造成嚴重失血，成為在野黨‘政治提款機’」。這指出任命恐牽涉選舉政治操作，也可能使企業治理被「政治工具化」。當企業被當作執政黨或在野黨派系的影響場域，而非以產業發展、企業競爭力為核心時，風險就比較高。

整體而言，這件事是台灣公營／半公營企業在人事、治理與政治交錯面向的一個典型案例。筆者的看法是：任命本身若為「政治人物空降」但缺乏匹配的產業／財務能力，確實有負面信號。若過程透明、制度健全、後續能實證領導人「帶來新氣象、產生實質效益」，那麼背景不是唯一決定因素。但目前看來，輿論質疑較多。

而對於公司內部員工、外部股東（含一般投資人）與大眾信任，是一個嚴重的治理考驗。任命後若不能穩定、有效運作，可能造成負面震盪影響。若在選舉氛圍下高階任命被過度政治化，那麼企業治理可能被犧牲，長期將影響企業績效與股東／社會利益。（照片翻攝台肥公司官網）