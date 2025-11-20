因應中俄威脅 歐盟官員呼籲成立「經濟版北約」

歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja kallas）指出，中國對俄羅斯的援助，是導致俄烏戰爭至今仍無法停止的主因，籲歐洲國家成立一個類似北約（NATO）的經濟組織。 圖 : 翻攝自牛彈琴

[Newtalk新聞] 在俄羅斯發起對烏克蘭的侵略戰爭後，許多歐洲國家發起對俄國制裁，試圖透過對其展開經濟打擊，迫使該國終止針對烏克蘭的戰爭。近日，有歐盟官員公開發出指控，中國是協助俄羅斯維持烏克蘭戰爭的「主要推手」，呼籲歐美國家成立一個「經濟版的北約」，共同對抗可能危害成員國的行為。

《大紀元時報》報導，當地時間周二（18 日），歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡雅．卡拉斯（Kaja kallas）在布魯塞爾的北約總部受訪時，呼籲歐盟國家共同對抗中國可能造成的威脅。卡拉斯認為，若歐盟國家堅持不願承受對抗中國所付出的代價，就只會持續遭到中國的傷害，「這是我們目前遭遇的一個嚴重的問題」。

卡拉斯指出，雖歐盟各國早在俄烏戰爭爆發初期，就針對俄羅斯實施了多項制裁，但來自北京的援助，卻令俄羅斯獲得了與烏克蘭長期決戰的能力，「如果沒有中國的支持，這場戰爭可能早就結束了」。卡拉斯認為，歐盟應該加大對北京當局的施壓規模，遏制中國對俄羅斯的援助，並將違反制裁的中國企業實施限制措施。

卡拉斯表示，在面對中、俄等大國的威脅時，歐洲國家並未表現出團結一致的態度，「這可能是他們完全不想認真對待我們的原因之一」。卡拉斯表示，歐洲國家應該借鑑北約第五條的精神，成立一個以「經濟第五條」為核心的聯盟，對抗中、俄等國的經濟脅迫，「一旦這種聯盟成立，中國再次針對某個成員國實施脅迫時，其他國家就能一起站出來抵抗」。

與此同時，卡拉斯也針對俄羅斯的「國家恐怖主義」行為發表批評，認為俄羅斯上周末試圖破壞波蘭鐵路的行為可能造成「極其嚴重」的後果，呼籲俄羅斯停止在歐洲國家「散播恐懼」。報導稱，歐盟將於當地時間 19 日公布最新的國防與軍事戰略，強化歐洲地區的部隊與軍事裝備協調能力，全力應對俄羅斯可能帶來的衝突風險。

