因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
（德國之聲中文網）德國聯邦政府內閣通過了一份太空安全戰略，旨在更好地保護德國免受來自太空的威脅。
這份長達47頁的文件指出：“在太空領域，我們希望德國成為一個具備可信的威懾力量和防御能力的國家。”文件描述了太空領域的危險和威脅，並為國家安全提出了相關建議。文件重點關注衛星和通信技術的保護。
德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius，社民黨）表示：“任何人都能想象到，對衛星系統進行有效的太空打擊會造成怎樣的後果。它足以癱瘓整個國家。”他說， 因此歐洲國家、北約和德國都應該為應對此類攻擊做好准備。
德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephu, l基民盟）表示：“從通信到巡航導彈或無人機的控制，再到戰略重要原材料的開采：太空霸權之爭正在如火如荼地進行。因此，德國保護其在太空的利益就顯得尤為重要。”
“他們可以干擾、操縱甚至摧毀衛星”
衛星干擾會對飛機和船舶的導航、軍事偵察以及許多日常應用（例如智能手機上的應用）造成嚴重後果。
國防部長皮斯托利烏斯解釋說：“例如，我們已經看到俄羅斯經常干擾波羅的海地區的GPS衛星導航信號。”
早在9月份的德國工業聯合會（BDI）航天大會上，他就曾談到中國和俄羅斯的太空能力：“他們可以干擾、致盲、操縱甚至摧毀衛星。”在柏林內閣會議之後，他補充說，德國的目標並非單獨與俄羅斯和中國競爭，並強調了歐洲在北約框架內開展合作的重要性。
政府在其戰略中確定了三大主題：認識危險與威脅、促進國際合作與太空可持續秩序、以及構建和加強威懾、防御和韌性。
“構建全面太空安全架構”的具體實施要點包括：開發和采購天基預警和監測系統；演練衛星系統故障時的應急程序；保護航天工業的原材料和供應鏈；擴大與歐盟和北約的空間數據交換等。太空競賽：歐洲也希望擁有一席之地
據報道，僅德國國防部未來幾年就將在航天領域投資約350億歐元。當被問及這筆資金的具體用途時，皮斯托利烏斯拒絕透露。他只舉了一個例子表示，一筆投資將用於推動航天系統的轉型，從目前在太空長期運行的大型、維護成本高昂的衛星，過渡到運行在較低軌道、維護成本更低、重量更輕且可更頻繁更換的新型衛星系統。此外，這筆投資還將用於衛星保護軟件的研發。
作者: 德正 (德新社)
