因應中共威脅！政院拍板通過《國安法》修正案 「宣揚武統」最高可罰百萬

面對中共統戰威脅，行政院會今（18）日通過「國安法」部分條文修正草案，其中增訂任何人在實體或網路空間，不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像等方式，公開鼓吹支持外國、境外敵對勢力，發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，若違規將處新臺幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，後續將送立法院送議。

法務部日前提出《國家安全法》第2條、第4條、第4條之1、第7條、第8條、第8條之1、第13條、第15條之1、第18條修正草案，今日在行政院會上通過。其中，修正草案重點如下：

一、 增訂「參與組織」之不法態樣

現行法對於單純參與組織者無法處罰，為填補法制漏洞，增訂參與組織罪。（修正條文第2條）

二、 修正「發展組織罪」構成要件

將「意圖危害國家安全或社會安定」之構成要件，修正為「足以生危害於國家安全或社會安定」之形式適性犯要件，以適度調整並明確化構成要件門檻。（修正條文第2條、第7條）

三、 分設層級化處罰及加重處罰規定

就發展組織、刺探、洩漏公務上秘密罪及經濟間諜罪，依為「大陸地區、香港、澳門及境外敵對勢力」或為「外國」犯之，分設層級化處罰規定。另為「大陸地區、香港、澳門及境外敵對勢力」犯本法之罪及現役軍人、公務員犯本法之罪，增訂加重處罰規定。（修正條文第7條、第8條、第15條之1）

四、 規範中間人責任

參考反滲透法第9條後段之規定，增訂規範受外國勢力所吸收之在地協力者或再轉指示者之中間人責任。（修正條文第8條之1）

五、 提前剝奪退休給與，遺族亦適用之

就領有退休俸給之人，於涉及國家安全之相關犯罪時，於任一審級判處有期徒刑以上之刑時，即暫停給付退休給與之百分之五十，以收懲警遏阻之效，並保全日後執行。針對領有撫恤金、遺屬年金之遺族，亦適用之。（修正條文第13條）

法務部表示， 面對當前境外敵對勢力滲透手段持續演進，現行法制亟需與時俱進。本次國安法修正草案兼顧人權保障與國家執法需求，完備相關刑責之構成要件與處罰規範，補強制度漏洞。本部將持續配合後續法制審議作業，期能儘速完成修法程序，完備國安法制，結合國安偵辦團隊之執法能量，依法嚴辦國安案件，確保國人安全及民主憲政秩序。

行政院秘書長張惇涵今早在立法院受訪也表示，賴總統曾在3月時召開國安高層會議，針對中國對台灣的滲透威脅，包括對退除役及現役軍人的滲透、對國家主權的危害，以及對社會長期的認知作戰等，提出了 17 項策略來因應，行政院接續也有超過 120 項具體作為，從修法、立法到行政命令與相關規則。

張惇涵說，無論是軍、公、教人員，根據憲法或大法官解釋，都負有對國家忠誠及生存的義務，透過這次《國安法》相關修法，希望絕大多數奉公守法、戰戰兢兢為國家打拚的軍公教人員能得到國人的肯定，同時不容許極少數應負忠誠義務卻涉及不法、危害國家安全的人員存在。

第4條修正條文增訂，國家安全之維護，應及於中華民國領域內「實體空間及網際網路空間」，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門 或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反前項規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

第13條修正條文明定，公教及公營機關（構）人員，於現職（軍）或退休（職、伍）後，有下列情形之一，經判處有期徒刑以上之刑者，自宣示判決之日起，暫停發給其退休（職、伍）給與百分之五十：一、犯第七條至第八條之一及其依第十五條之一加重其刑之罪。二、犯刑法內亂罪、外患罪章之罪。三、犯陸海空 刑法違反效忠國家職責罪章之罪。四、犯國家機密保護法第三十二條至第三十四條之罪。五、犯國家情報工作法第三十條至第三十一條之罪。六、犯反滲透法第三條第二項、第四條第二項、第五條第三項、第六條至第九條之罪。前項經判決無罪確定者，應予恢復發給並補發其經停發之退休（職、伍）給與。第一項情形，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利 其已支領者，應追繳之。前項應追繳者，應以實行犯罪時開始計算。依法領受撫卹金、遺屬一次金或遺屬年金之遺族，有第一項各款情形之一者，適用前四項之規定。

