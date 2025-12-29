因應中共演習 海巡大型艦出勤監控 管碧玲：海巡嚴陣以待

應對大陸此次演訓，海巡署仍有數艘艦艇暫時留港待命，確保隨時可支援第一線任務。（任義宇攝）

中共人民解放軍東部戰區於29日上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，預計明日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊。海巡署隨即偵獲4艘大陸海警船靠近台灣北部及東部海域，海委會與海巡署立即啟動應變機制，調度大型艦船預置對應。海委會主委管碧玲強調，面對蠻橫軍演，海巡同仁已在崗位嚴陣以待，堅持捍衛國家主權。

海巡署指出，大陸此次軍演規畫於明日上午8時至下午6時進行，範圍廣大且包含實彈射擊，嚴重衝擊國際秩序與區域現狀，對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅。今日上午陸續偵獲的海警船，已由海巡署調派大型艦艇全程跟監，並派遣後續支援兵力進行周密部署，同步成立應變中心與國防部協同監控。

應對大陸此次演訓，海巡署全面展開監控應變。原本停靠於高雄港的海巡數艘3000噸與4000噸巡洋艦，均已緊急出勤趕往相關海域應處；仍有數艘艦艇暫時留港待命，確保隨時可支援第一線任務；海軍則有部分軍艦也緊急出左營港到指定南部港口進行戰備疏泊，。

海巡署表示，中國以軍事演訓進行恫嚇施壓，是不負責任的行為，海巡將全力維護海域秩序。海委會主委管碧玲則在第一時間透過社群發聲，表示「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待！」，呼籲國際社會關注大陸對台海穩定的威脅。

