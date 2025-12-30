因應中共軍演 澎防部展開戰備偵巡演練

▲因應中共軍演，澎湖防衛指揮部CM-21甲車，模擬實況進行操演。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 因應中共突發性軍事演習，澎湖防衛部戰備部隊即刻啟動戰備偵巡訓練。部隊接獲命令後，迅速機動前往重要目標區，實施防護與應處演練，透過實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊高度機動力與作戰能量。

▲部隊抵達目標區後，同步強化聯合作戰與跨單位協調訓練。（圖／記者莊全成翻攝）

部隊抵達目標區後，隨即占領戰術位置，模擬實況進行操演，熟悉作戰環境及周邊機動路線，並同步強化聯合作戰與跨單位協調訓練，全面驗證各級幹部對戰術運用、指揮調度及臨機應變的能力。

廣告 廣告

澎防部指出，面對突發情勢，全體官兵始終維持高度警戒，秉持「隨時待命、立即作戰」的精神，將演訓情境即時轉化為實戰準備。透過戰備偵巡演練，不僅提升部隊在緊急狀況下的反應速度與指揮效能，也有效驗證平戰轉換與持續作戰能力，充分展現國軍守護家園、確保區域安全的堅定決心與整體戰力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國軍CM-11戰車高雄湖內冒白煙 官兵即時處置無人傷

一只「塑膠袋」牽線回家路 警助唐氏症男返家

施振榮捐贈筆電助陸軍官校清寒學生學習