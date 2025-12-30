因應中共軍演 澎防部展開戰備偵巡演訓

（中央社澎湖縣30日電）中共昨天宣布對台軍演，陸軍澎湖防衛指揮部今天進行全島重要目標防護戰備偵巡演訓，以實兵、實地、實車的方式，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大機動能力與作戰力。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

澎防部戰備部隊部隊在接獲命令後，立即出動戰車、甲車等執行重要目標防護，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

面對中共軍演帶來的挑戰，澎防部防區官兵均維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。透過戰備偵巡演練，部隊不僅能強化在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證部隊平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。（編輯：黃名璽）1141230