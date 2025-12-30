因應中共軍演 花蓮飛彈部隊南下台東強化海岸防衛

（中央社記者李先鳳台東縣30日電）中共軍方無預警宣布展開「正義使命-2025」演習，因應情勢變化，國軍駐守花蓮的飛彈部隊海鋒大隊昨天隨即南下，直奔台東縣強化海岸防衛，今天持續駐守不定點戰術位置。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

不過，過往經常性進駐的其中一處戰術位置就在台東市海濱公園，因現場正籌備跨年晚會，實施封閉管制，車隊僅通過、未進場部署，隨後轉往志航基地待命。

記者也觀察到志航基地F-16戰機這兩天頻繁起降，但軍方表示為例行演練。

中國解放軍東部戰區29日宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，今天進入實彈階段，上午8時至傍晚6時封鎖5大海空域。對此，國軍也積極展開各項因應措施，海鋒大隊雄風飛彈車隊出動就位因應。（編輯：李淑華、黃名璽）1141230