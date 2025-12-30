因應中共軍演 馬祖對外交通全停擺 民眾見軍艦巡邏心慌慌

因應解放軍軍演，台灣今（30）日往返馬祖班機全取消，讓馬祖居民直呼是第一次遇到，加上看到海上有軍艦繞海岸線巡邏更感心慌，有明顯感受到兩岸緊張的氛圍。松山機場飛馬祖航班全日取消，金門航線則是晚間6點前航班取消或延後。（郭吉銓攝）

民眾表示，馬祖居民是第一次遇到因應共軍軍演中斷班機，看新聞的感受很深刻，今天剛好沒有交通船，加上空中交通全斷，海上還有軍艦繞著附近海岸線巡邏，馬祖形同孤島，讓民眾議論紛紛，鄉親也擔心緊急醫療部分，要求縣府有意外的話後送不能中斷。

對於因軍演被迫停止出海捕魚，馬祖居民表示因為近期風浪也大，不出海捕魚其實影響不大，但是原本很多人要去台灣，或回來的鄉親都被影響，兩岸緊張氛圍也會造成鄉親擔心，還是希望兩岸以和為貴，台灣在兩大國之間如何走自己路、謀取更大利益，是當權者的智慧。

