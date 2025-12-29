【因應中共針對性軍演】國軍嚴密監控 投入備戰操演提升應變

記者王子昌、陳彥陵、張雅淳、林睿奕、連琳／綜合報導

中共東部戰區昨日於我國周邊海、空域實施針對性軍演，國軍派遣三軍兵力，守護國土最前線，包括海軍派遣蘇澳軍艦等艦艇嚴密監控共艦活動，空軍派遣戰機實施監控與驅離，各作戰區投入立即備戰操演，以實際行動展現捍衛國家安全的決心。

因應中共針對性軍演，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演，國防部昨日公布空軍F-16型機監控中共殲16型機，以及海軍田單軍艦監控共艦安陽艦畫面。

各作戰區遂行重要目標防護

第3作戰區部分，陸軍關渡地區指揮部派遣戰鬥隊前往地區要港，官兵抵達目標位置後，隨即運用CM33、CM34裝步戰鬥車，在碼頭兩側模擬建立交叉火網，覆蓋港內水域，封阻入港水道。同時，官兵在港區內進行下車戰鬥、臨戰訓練等課目，藉此磨練官兵臨機應處能力，強化戰場經營。

第4作戰區方面，機步333旅依命令即刻派遣CM11、CM32等戰甲車機動前往戰術位置，藉由實戰化操演，使官兵熟稔任務環境與機動路線，提升整體應變能力，展現部隊平時訓練成果。

第5作戰區則派遣戰備部隊遂行重要目標防護及應援演練，模擬執行警戒、應援與封控等任務，並結合各項戰術演練，提升整體作戰應變效能，透過貼近實戰的情境模擬，檢視官兵平時訓練成果，強化部隊對戰場環境的適應能力與作戰要領熟稔度。

另方面，第2作戰區以「花蓮機場應援案」為想定，派遣花防部戰車營執行戰備偵巡，採實兵、實車機動方式，編組M60A3戰車、輕型戰術輪車等車輛，迅速抵達花蓮機場完成兵力部署，過程中也驗證部隊接獲命令的反應速度，展現作戰區面對突發狀況的臨戰應變效能與整體戰備能量。

針對中共昨日對我展開針對性演習，國防部運用聯合情監偵嚴密掌握，並成立應變中心，派遣適切兵力應對，包含空軍F-16型機監控中共殲16型機，另地面部隊亦執行立即備戰操演，全面守護國土安全。(記者張雅淳攝)

針對中共昨日對我展開針對性演習，國防部運用聯合情監偵嚴密掌握，並成立應變中心，派遣適切兵力應對，包含空軍F-16型機監控中共殲16型機，另地面部隊亦執行立即備戰操演，全面守護國土安全。(國防部提供)

國軍派遣適切兵力，嚴密監控共軍動態。圖為田單軍艦監控共艦安陽艦畫面。（國防部提供）

關指部派遣戰鬥隊前往地區要港，在碼頭兩側模擬建立交叉火網，覆蓋港內水域，封阻入港水道。（記者林睿奕攝）

夜色低垂，第4作戰區官兵仍迅速確實完成戰術機動等課目。（記者連琳攝）

花防部戰車營執行戰備偵巡，迅速抵達花蓮機場完成兵力部署。（記者張雅淳攝）