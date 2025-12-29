【因應中共針對性軍演】熟稔臨戰應處作為 厚植戰備韌性

記者張雅淳、林睿奕／專訪

因應中共針對性軍演，國軍隨即投入立即備戰操演，捍衛國土安全。陸軍關渡地區指揮部聯兵2營2連連長吳上尉表示，本次戰備任務主要針對要港進行防護，港口地區是我國海軍整補位置，也是共軍重點打擊與登陸目標，連隊有賴平時戰備偵巡訓練，得以立即機動前往要港進行防護，同時也透由此次演練，使官兵能夠熟悉臨戰應處作為，強化重要目標防護能量。

原本預計要陪同妻子做產檢的吳連長，基於責任感即刻返營，指揮部屬進行戰備整備。他強調，共軍此舉對我形成威脅，做為國軍基層幹部，堅守崗位不只是職責，更是對家人最實際的守護，他會持續讓前線的付出，成為後方安心的力量。

陸軍花防部戰車營戰2連連長何上尉表示，面對威脅情勢升高，單位官兵接獲命令後，須在最短時間內完成通聯與整備作業，迅速投入任務行動，「接獲命令後，就以最大努力完成任務。」期能透過每次演練檢視流程是否順暢，避免潛在盲點，持續提升連隊整體戰備能量。

何連長進一步指出，演練強調實戰化情境驗證，藉由實際機動與程序操作，使官兵在高強度狀況下熟稔處置要領；尤其在防衛作戰各階段部署中，能更快速進入任務位置、沉著應對，確保部隊即時反應，厚植戰備韌性。

關指部聯兵2營2連連長吳上尉。（記者林睿奕攝）

花防部戰車營戰2連連長何上尉。（記者張雅淳攝）