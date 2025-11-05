因應中國威脅 美專家籲台採用無人機飽和攻擊策略
（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）無人機改變現代戰爭型態，美專家今天表示，無人機作戰重要的一環就是飽和攻擊，台灣面臨中國威脅，應採取此種策略；在阻撓中國入侵方面，台灣的最佳策略是讓無人機自行出動，透過大量投放來淹沒戰場環境。
華府智庫新美國安全中心（CNAS）今天舉辦「無人機與嚇阻：構建台灣的不對稱戰力」（Drones and Deterrence: Building Taiwan's Asymmetric Capabilities）座談，CNAS國防計畫主任兼資深研究員佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）、前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）及台灣國科會轄下智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）非常駐研究員張紘綸與會討論。
俄烏戰爭爆發後，無人機在戰場的運用備受關注。佩蒂姜指出，無人機作戰重要的一環就是飽和攻擊（saturation attack），台灣應採用此種策略。和俄烏戰爭相比，在中國與台灣之間的衝突情境中，衛星通訊中斷的情況可能更為嚴重，導致某些用來控制無人機的方法可能無法使用，無人機就必須更具自主性。
她認為，不一定需要超級智慧自主系統，較為簡單的自主系統就足以辨識目標，進行攻擊。船艦對於飽和式攻擊更為脆弱，其防禦攔截武器的備彈數量有限，攔截能力最終會耗盡；若台灣能採購足夠多的無人機就能加以利用，但這需要壓低無人機成本。
至於如何利用無人機來阻撓中國入侵行為，佩蒂姜表示，台灣最佳的策略是多仰賴相對簡單的無人機自主系統，裝載感測器，讓這些無人機自行出動、搜尋船艦並進行攻擊，「不需做得太複雜，也不需要試圖去找最先進的船艦」，基本上就是大量投放以淹沒戰場環境。
此外，被問及中國從俄烏戰爭中汲取哪些經驗，瑞特納表示，俄羅斯的戰略與作戰、烏克蘭的防衛及國際社會反應，都在影響中國對潛在台海戰爭的思考。
現任職於華府智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative）的瑞特納提出3點觀察。第一，中國正在投資建立一套完整的無人化能力，在各領域、各層面及入侵行動的各個元素都全面整合；第二則是衝突時間被拉長的可能性。
第三，有鑒於俄羅斯入侵烏克蘭的行動既艱難且代價高昂，他認為，中國可能會重新聚焦於封鎖、隔離或其他形式的脅迫，以在未達全面入侵的情況下，迫使台灣讓步，「我們已看到無人化能力也在這類策略中扮演角色」。
台灣國防部近日指出，無人載具已廣泛運用於現代戰爭與衝突，可充分發揮不對稱作戰效益；國軍無人載具發展以「科技取代人力、火力取代兵力」原則，朝量大、價廉、可消耗、即偵即攻等方向規劃。（編輯：陳承功）1141105
