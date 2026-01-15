因應中國海擴日本與菲律賓簽署軍事合作3文件 反對片面改變現狀





日本外務大臣茂木敏充15日出訪菲律賓，並與菲律賓外交部長拉薩洛會談。雙方顧及中國日益增強的海上擴張，簽署了一項允許日本自衛隊與菲律賓軍隊互助的協議，並反對任何片面改變東海或南海現狀的企圖。

日菲防範中國海擴 簽署什麼軍事合約？

綜合NHK等日媒報導，拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在記者會表示，日菲兩國「在促進法治方面擁有共同的價值觀，包括航海和航空自由，尤其是在南海方面」，並強調日本是重要的戰略夥伴。

廣告 廣告

茂木支持南海等地的秩序必須基於國際規範，「我們一致同意反對任何企圖透過武力或脅迫片面改變東海和南海現狀的行為」，日本將與菲律賓「朝向實現自由開放的印太地區，繼續深化彼此關係」，也重申菲律賓和日本都是美國盟友，日菲都打算加強與美國的合作，以維護地區和平穩定。

此次日本與菲律賓簽署了三份文件：

‧安保方面，日本簽署了支援外國防衛基礎設施的框架「政府安全保障能力強化支援（OSA）」。

‧金援方面，日本將對菲律賓海軍無償提供用於監控的巡邏艇停放設施，援助金額高達9億日圓（約1.83億新台幣）。拉薩洛表示，這是「支持菲律賓軍力現代化的倡議」。

‧物資方面，自衛隊與菲律賓軍方簽署了「物品勞務相互提供協定（ACSA）」，使雙方能夠互相提供糧食、彈藥等物資。

兩國同為中國苦主 稀土問題也被提及

菲律賓與中國船隻時常在南海發生衝突。菲律賓國家海事委員會（National Maritime Council）本週表示，緊張局勢「是中國在菲律賓海域持續進行非法、脅迫性、侵略性及欺瞞行為的直接結果」。

中國也因對日本首相高市早苗去年11月的台灣有事論感到極度不滿，因此不斷對日祭出制裁措施，本月6日已禁止對日出口包含部份稀土在內的軍民兩用物項。茂木此次出訪菲律賓也向拉薩洛指出，稀土「供應鏈多角化刻不容緩」，雙方確認有需要在經濟安保領域上深化合作。

更多上報報導

川普質疑伊朗王儲之子掌權拒背書 嫌澤倫斯基擋俄烏和談

川普打擊移民再拉清單 美國21日起暫停75國簽證申請

歐洲官員曝川普可能在24小時內對伊朗動武 美已撤中東基地人員