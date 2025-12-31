因應中央元旦廚餘收運新制上路！中市府輔導近9成社區完成媒合廚餘收運

中央宣布明年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策，社區大樓廚餘將不可再由養豬戶協助清運。對此，台中市政府秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，主動協助社區大樓媒合廚餘清運機構。

(見圖)社區廚餘去化宣導

環保局表示，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，經市府跨局處協助調查，目前共計692個社區大樓反映廚餘收運問題，環保局介入協調後，已有609個社區與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運，整體而言已近9成社區獲得解決，其餘少數社區正加速媒合清運業者中，必要時清潔隊也將暫行介入，確保元旦起清運作業順利銜接。

環保局說明，市府因應中央禁止廚餘養豬政策，除宣布推出家用廚餘機購置補助方案，也積極透過多元方式去化廚餘，推動廚餘能源化與肥料化，呼籲市民落實源頭減量，廚餘務必「瀝水再丟」，吃多少煮多少、點多少吃多少。如有廚餘清運問題請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，原清運業者協助清運有困難時，可向轄區清潔隊反映登記協助與清運業者協商廚餘收運事宜，假日期間各區清潔隊亦有專人提供洽詢服務（https://www.epb.taichung.gov.tw/605251/post）。