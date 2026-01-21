因應中央家戶廚餘禁餵令 盧秀燕：台中依規焚化並推動多元去化措施

因應中央家戶廚餘禁餵令，市長盧秀燕：台中依規焚化並推動多元去化措施。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市議會今（21）日召開臨時會，多位議員關心垃圾打包及廚餘清運政策。市議員朱暖英指出，中央宣布家戶廚餘禁止餵豬，藉由焚化爐去化為主要管道之一，但文山焚化爐老舊，處理量能不足，盼市府提出對策。市長盧秀燕表示，因應中央禁令，台中依規執行去化作業，現階段先以焚化爐處理，並同步啟用脫水設備及多元去化方式，同時也加速文山焚化廠汰舊換新工程，確保防疫安全、環境品質與市民權益。

盧市長表示，因應中央禁止家戶廚餘養豬政策，台中市依中央規範執行相關措施，現階段先以焚化爐處理廚餘，並推動多元去化方式，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她說，台中市過去在相關處理上已有相當經驗，推展成效良好、進行順利，並感謝環保局長吳盛忠協助啟用廚餘脫水設備，提升整體處理效能。

另針對垃圾打包政策，盧市長指出，台灣雖有不少垃圾暫置廠，但多數環境品質不佳，市府考量大里居民對生活品質的重視，投入近一億元經費進行垃圾打包作業，不僅降低環境影響，也兼顧美觀與管理。這項作法屬於過渡性措施，待新焚化爐完成後，垃圾將依規定進行去化處理，優先改善環境。

環保局說明，依環境部建議，垃圾暫置須以打包或覆土方式妥善管理，台中市採分選、壓縮、打包流程，可去除不適燃物、降低異味、飛散及污水污染風險。因文山焚化廠正進行汰舊換新，市府規劃將打包垃圾暫置於文山掩埋場妥善管理，待更新完成後回運焚化。

另配合中央非洲豬瘟防疫及廚餘政策調整，市府提前推動家戶廚餘免收處理費與清運媒合，並要求業者合理收費、不得哄抬價格，確保社區廚餘清運穩定不中斷。