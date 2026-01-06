因應中方南海強勢姿態 菲律賓擴大結盟群島防禦

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓武裝部隊（AFP）研判中國將延續在南海的強勢姿態，以擴大對爭議海域的控制。對此，菲方將透過軍事現代化以及結合更多盟友等舉措，提升因應能力。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，中國共產黨試圖控制整片南海，西菲律賓海正是南海的一部分，因此對菲律賓構成直接影響。

「西菲律賓海」（WPS）是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

廣告 廣告

崔尼代指出，從2024年至2025年的情勢發展來看，中國人民解放軍海軍、海警和海上民兵正朝高度整合方向運作，「我們預計這樣的趨勢會在今年繼續，而且不只在海域，還有空域」。

面對中國在南海的新階段整合化、常態化行動，崔尼代表示，菲律賓也已把與盟友的海上聯合巡航「訓練」，轉為「實際作戰設計的一環」。

此外，菲律賓將持續推動軍事現代化，進行能力建構、強化海域態勢感知能力，同時透過「國防外交」擴大與理念相近國家的合作，以提升整體防衛力量。

崔尼代說，菲律賓目前已與美國、日本、澳洲、紐西蘭及加拿大建立戰略夥伴關係或簽署軍隊互訪協議，預期今年會有更多夥伴加入，雙邊及多邊聯合演習與海上聯合巡航行動的頻率與範圍也將進一步擴大。

他強調，菲律賓武裝部隊將依據國際法及國內法執行任務，相關作戰計畫均已就緒，將持續落實「全面群島防禦概念」（CADC），保護包括西菲律賓海在內的菲律賓群島海域。（編輯：唐聲揚）1150106