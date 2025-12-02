因應中日爭端 林佳龍：已與多國溝通互信基礎堅實

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢「台灣有事」時的內容引發中國不滿，中日僵局已持續近月。外交部長林佳龍在今天(2日)刊登的彭博社(Bloomberg)獨家專訪中表示，緊張局勢或許需要1年時間才會穩定下來；林佳龍還透露，我國在這場爭端發生之前，就有透過既定管道與多國溝通，並對此建立互信基礎，且他還曾邀集理念相近國家駐台代表一起討論當前局勢。



對於中日對立僵局，外長林佳龍在彭博社的專訪中重申支持日本的立場，並強調我國政府是以較為柔性的方式力挺，同時也在設法幫忙讓局勢降溫；對於中國，林佳龍認為，北京若升高對立態勢將不符合自身利益；而對於美國，林佳龍則強調，對於川普(Trump)政府的印太安全承諾，台灣沒有絲毫懷疑。

值得注意的是，林佳龍在專訪中提到台灣與理念相近國家的溝通，他表示曾邀集「理念相近國家的代表們」一起討論高市談話引起的爭端，並在此爭端發生「之前」與「之後」，都有透過既定管道與許多國家溝通，各方對此已擁有一個互信的堅實基礎。

另外，中日僵局近日的焦點之一是雙方都提到了「舊金山和約」，高市早苗說「日本根據舊金山和約放棄有關台灣全部的權利與權限，沒有立場認定台灣的法律地位」，而中國外交部則認為「舊金山和約」違反1942年「聯合國家宣言」、「聯合國憲章」以及國際法基本原則，所以該和約對台灣主權歸屬的處置非法無效。

對此，外交部條約法律司司長李憲章2日在回應媒體詢問時，重申林佳龍今年7月7日出席一場論壇表述的立場，再次說明「二戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約簽署，取代開羅宣言及波茲坦公告等政治聲明，中華人民共和國從未統治過台灣。自1980年代中期開始，台灣由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於自由及民主的追求與意志」。李憲章說：『(原音)只有2,300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。』

上述立場，外交部在8月、9月、10月、11月都曾多次重申；李憲章表示，我國政府立場一致，中國民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是客觀事實。(編輯：宋皖媛)

