因應人口成長與產業擴張 立委徐欣瑩爭取國道1號湖口增設交流道

立委徐欣瑩（中右）表示，因人口成長、產業聚集與交通量全面超載，國道一號湖口地區有增設交流道的迫切需要。

交通部高速公路局十九日舉辦「國道一號湖口路段增設交流道可行性評估（續）」初核會議。立法委員徐欣瑩全程出席，新竹縣工務處長戴志君、交旅處長陳盈州、湖口鄉長吳淑君及縣議員何建樺皆到場，向高公局表達重要性與迫切性，盼加速推動新交流道建設，以因應人口成長與產業擴張所帶來的龐大交通需求。

湖口鄉公所提出方案建議採行位於七十七公里七百公尺的半套Y型南下北上交流道方案。該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅三戶、施工衝擊小等優勢，為各方案中成本最低且效益最佳者，期盼與國道一號「楊頭段拓寬工程」同步推動，以提升整體改善效益。

徐欣瑩表示，湖口與新豐、竹北近年來是全台灣少數人口持續逆勢成長的地區之一，交通需求遠遠超過十年前的規模。人口增加直接反映在旅運量上，使現有湖口交流道尖峰時段長期呈現F級服務水準，匝道回堵情況時常外溢至地方道路，已超出原有設計容量。

徐欣瑩指出，在國道一號交流道之間的平均間距約五至八公里，相較於其他同一個鄉鎮市區擁有兩個交流道的地方；中壢區的內壢-中壢交流道，相距五公里；楊梅區的幼獅-楊梅交流道僅相距二公里。提案增設的湖口第二交流道，距離湖口交流道為六公里，有前例可循，而且是因為塞車堵塞以及人口不斷增加的區域。

吳淑君強調，現有的湖口交流道鄰近新竹產業園區，長年交通壅塞，目前尚有六大開發案正在規劃及進駐，湖口交通瓶頸將更為惡化，新增交流道刻不容緩。陳盈州說，縣府已持續執行多項改善計畫，包括調整號誌、竹九線等瓶頸路段改善等，但交通量已經遠超過地方道路能負荷，需要新增交流道才能改善。審查會議，新竹縣政府將依建議調整後續可行性評估內容，並儘速補正提送高公局審議，力拚本案早日獲得核定。