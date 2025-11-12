因應今停班停課 高雄捷運、輕軌班距加長

高雄捷運今班距加長為15分鐘。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今天因颱風風雨預估值達標，全市停班停課，高雄捷運與輕軌班距均有調整，高雄捷運晚間23時前班距15分鐘、23時後班距20分鐘，高雄輕軌中午12時前的班距20分鐘，12時過後視狀況調整班距。

高捷說明，高雄捷運(紅橘線)班距平日尖峰時段約3到8分鐘，離峰時段約8分鐘；深夜時段平日為20 分鐘，假日前一日及假日為15 分鐘；高雄輕軌班距平日尖峰為10 分鐘、離峰為15分鐘。

因颱風停班停課，高捷與輕軌啟動班距調整機制，整體班距加長；高雄捷運今晚23時前的班距15分鐘、23時後(深夜時段)班距20分鐘，高雄輕軌中午12時前的班距20分鐘，12時過後視狀況調整班距。

高雄輕軌今班距20分鐘。(記者王榮祥攝)

