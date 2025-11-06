因應代理老師荒 新北開課培訓並登錄人力資源庫

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市教育局長張明文今天針對議員質詢代理老師荒的問題表示，新北帶頭成立工作坊，培訓沒有教師證的代理老師，登錄人力資源庫，來讓對教育有興趣的在地人才成為儲備師資。

新北市議會市政總質詢，國民黨議員黃桂蘭表示，代理老師荒，不止是新北市的問題，而是全國問題，甚至有學校開學了仍找不到老師。她建議市府開專業課程，培訓代課老師並於未來優先錄取。

張明文表示，新北每年編列代理老師薪資費用達新台幣6.5億元，領先各縣市，帶頭開班培訓及儲備代理老師，藉由成立工作坊，輔導沒有教師證的代課老師，讓他們未來有機會能修教育學程，以及登錄人力資源庫，藉由完整的支持系統，讓對教育有興趣的在地人才，能成為新北的儲備師資。

教育局表示，全市現有代理教師3627人，占教師總數約15.9%，其中未具教師證者2102人，就占總數約57.9%。特別和國立台灣師範大學合作開設「未具教師證教師培力工作坊」，強化教學方法、班級經營與教育倫理，首期已有近50人參訓，後續將擴大招訓以補充理科及偏鄉師資。登錄代理代課教師人力資源庫者，將提供各校聘任時參考。（編輯：張銘坤）1141106