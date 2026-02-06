因應低溫特報 如陽明山區域下雪 將啟動交通管制

[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。 林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。 林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。 林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言