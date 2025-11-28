因應俄國地緣威脅 法國將啟動青年志願役計畫

運輸機降落後，由士兵下機戒備，隨後一輛又一輛軍用車迅速從運輸機上開出來。為了應對來自俄羅斯的地緣威脅，法國總統馬克宏在當地27日宣布，將會不分男女設立一項新的志願兵役計畫。

法國總統馬克宏說道，「我在此強調，兵役制只針對志願者，核心成員將是18歲到19歲的青年。」

馬克宏表示，這項計畫預計會耗費20億歐元，相當於超過台幣726億。預計會讓志願兵從2026年的夏季開始服役，為期10個月，地點將會限制在法國國內以及海外法屬領土。

他們會以軍人的身份服役，獲得制服、薪水和裝備，每月薪水至少800歐元，折合約2.9萬台幣，並享有法國國家鐵路公司75%的火車票折扣。服役的過程會在武裝部隊內進行，並由「武裝部隊部」全權負責管理，未來在國家發生重大危機時，議會能授權徵召。他還期望志願役計畫，能逐步擴大，甚至能將制度列入法律。

馬克宏認為，「2026年夏季，將選拔3000名青年參加國民服役，參與人數將會逐步增加，2030年達到1萬人，我的目標是到了2035年，法國的國民服役青年人數達到5萬人。」

在馬克宏宣布設立志願兵制度前，民調顯示，18至25歲的年輕人對軍隊的支持率很高。馬克宏表示，法國不會恢復徵兵制度，但混合型軍隊模式符合未來面臨的威脅和風險，能更有效的應對日益不穩定的地緣形勢威脅。這項計劃預計在2030年擁有10萬名預備役人員，相當於目前約4萬7000人的翻倍。到時法國的總兵力預計將達到約21萬人。

同樣是歐洲國家的瑞士，則是決定在30日舉行全民公投。由民眾決定是否以不論男女的「全民強制服役制度」，來取代現行的「男性強制兵役制」。

目前民眾都以「捍衛女性權益」為由，反應兩極，儘管提案一開始獲得多數人支持，但最近幾週，疑似因為預算龐大，可能威脅國家經濟而大幅降低，民調顯示有64%受訪者反對。