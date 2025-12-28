因應俄羅斯軍事威脅 波羅的海三國正式退出《渥太華條約》

烏克蘭境內警示地雷的標示牌。 圖：翻攝halotrust.org

[Newtalk新聞] 波羅的海國家拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛12月27日正式退出《關於殺傷性地雷的使用、儲存、生產和轉讓的禁止及銷毀公約》（Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction，簡稱渥太華條約Ottawa Treaty或地雷禁止條約Mine Ban Treaty）。三國自此擺脫公約約束，可合法生產、儲存、採購及使用殺傷人員地雷，以強化歐洲東翼對俄羅斯及白俄羅斯的邊境防禦。

三國國防部是在今年6月27日同步向聯合國秘書長提交退出通知，依公約規定，六個月後生效；三國發布聯合聲明，強調退出禁雷公約是因「地區安全環境劇變」所迫，回應俄羅斯在烏克蘭戰爭中大規模使用地雷的現實，強化威懾力、保護北約領土。

事實上，鄰近的芬蘭和波蘭也在2025年啟動類似程序。芬蘭於7月10日向聯合國提交退出文件，將於2026年1月生效；波蘭預計於2026年2月20日退出期滿後，立即啟動地雷生產並部署於東部邊界。

退約潮源於俄烏戰爭陰影此波退約可溯及2025年3月18日，當時愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及波蘭四國國防部長發表聯合聲明，建議退出公約，理由是自加入以來，北約東翼國家面臨的軍事威脅急劇上升，尤其是與俄羅斯、白俄羅斯接壤地區。根據情報資料，俄烏戰爭中，俄軍廣泛部署地雷，導致烏克蘭平民傷亡逾13,300人、傷32,700人，該情勢令這些前線國家視原有禁令為防禦枷鎖。

根據了解，波羅的海三國尚未公布具體部署計劃，僅強調退約提供「防禦靈活性」；芬蘭承諾退約後不會立即部署地雷，並繼續支持人道主義掃雷；波蘭則計劃透過國有企業生產500萬至600萬枚地雷，用於「東盾」計劃強化800公里邊界，可能出口至烏克蘭。專家分析，東歐國家這些舉動主要反映重新評估傳統軍控承諾，轉向務實防禦策略。

《渥太華條約》於1997年簽署、1999年生效，全球有逾160國加入，目標在全面禁止殺傷人員地雷，因其難辨軍民、戰後長期威脅平民而被視為人道主義里程碑。但是俄羅斯、美國、中國等軍事強國從未加入，俄烏戰中俄軍使用地雷更促使鄰國質疑公約實效。對於多國退出《渥太華條約》，國際禁雷運動（ICBL）組織批評為「善意倒退」，警告地雷無差別傷害將增加平民受害風險。

