因應候車安全 台灣高鐵投逾20億建全線車站月台門、預計2028完成

2026年1月12日 週一 下午8:57

高鐵1307車次今（13）日10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因衝撞列車的落軌事件。台灣高鐵指出，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，並防止旅客及物品掉落軌道等意外發生，高鐵公司已耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成設置。

高鐵說明，今日台南高鐵站落軌事件發生後，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

受此事件影響，台灣高鐵已取消1307車次後續台南至左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客改搭後續列車繼續行程。台灣高鐵也提醒，部分列車將進行運轉調度，可能有所延誤。

責任編輯／網路中心

