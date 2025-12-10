因應元旦及跨年 臺鐵加開41班列車疏運旅客

記者李佩玲／臺北報導

因應明年元旦疏運旅客需要，臺鐵公司今（10）日宣布，將於12月31日、明年1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號16班；另外，針對跨年活動也加開北部、中部、南部及宜蘭地區跨年晚會散場時段區間車25班。

臺鐵表示，明年元旦加開列車車票將於12月12日零時起同步開放網路、臺鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用；相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及臺鐵e訂通APP查詢。