因應全國毛豬禁運及禁宰措施 宜縣府提出加碼補助方案



為強化非洲豬瘟防疫工作，防堵疫情擴散，農業部114年10月22日12時起啟動全國毛豬禁運禁宰措施至11月6日12時，並於10月30日提出相關補助及補貼方案。縣府今(31)日也啟動補助措施，補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1萬5千元及開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費，以不重覆中央補助方案為原則，降低對產業的衝擊並維持各產業團體之健全。

宜蘭肉品市場目前每拍賣成交1頭豬的管理費，依照成交價2%計算，由毛豬承銷人及豬農各付一半。公告解禁開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費，可以加強中央補助的力道，減少豬農及承銷商的營運成本；除了補貼措施外，開市後也會優先調度縣內豬隻供應屠宰，另為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣開市首日豬隻拍賣價格會參考10月21日鄰近縣市的平均拍賣價。

有關農業部10月30日提出的補助及補貼方案包括：(一)養豬農民：針對延遲上市豬隻補貼飼料費用，每頭可獲810元及已取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料，每頭補助300元，另協助清運至環境部指定場所之油資補助，依規模分可補助8千元/場~1.8萬元/場。(二)毛豬承銷人：補助每人1.5萬元暫停業務之收入損失。(三)肉品市場：補貼市場營運成本之租金收入損失，最高20萬元／場(四)屠宰場：停宰期間補貼人事與勞務損失，每頭280元。(五)傳統肉攤：暫停營業補貼3萬元／攤。