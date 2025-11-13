因應全球暖化 瑞士蘇黎世市府籲交換代替購買

（中央社記者郭芳君蘇黎世13日專電）為共同減緩全球暖化，蘇黎世市政府推動「Josy」舊物交換企劃，官方提供場地與人力資源，鼓勵民眾將家中閒置但仍可使用的物品拿出來交換，減少浪費與過度消費行為，盼循環經濟成為日常。

「Josy」是由蘇黎世市政府旗下的廢棄物處理與回收單位（Entsorgung + Recycling Zürich）主導的環保企劃，目的是讓市民親身體驗循環經濟的生活方式。與其丟棄或重新購買物品，該企劃鼓勵民間透過修理、共享或轉贈等方式，延長物品的使用壽命。物品用得越久，越能節省資源、減少浪費，也有助於保護氣候。

「Josy」的口號是：「我們什麼都要，就是不要新的。」

該企劃的網站也提醒民眾：請步行、騎自行車或搭乘大眾交通工具前來，並且僅接受重量不超過15公斤的物品。位於蘇黎世市區第五區的Josy自10月啟用以來，吸引眾多市民參與，回饋熱烈。市府也因此決定延長營運至2028年底，長期提倡「老物新用」，為城市的氣候目標貢獻一份力量。

目前正值11月的黑色星期五消費檔期，許多商家推出促銷活動；12月則迎來瑞士零售業最重要的聖誕節商機。歲末的瑞士社會瀰漫著強烈的消費氛圍。

然而，過度消費也帶來嚴重的環境代價，包括資源枯竭、廢棄物增加、污染擴大，以及氣候變遷加劇。這不僅破壞自然生態，也威脅人類健康與下一代的未來。對深受全球暖化影響的瑞士而言，提醒民眾改變消費習慣已是刻不容緩。

市民郝森（Hannah Hausen）受訪時表示，她已兩度到Josy交換物資。她曾捐出一台烤麵包機和童書，換得桌遊與碗盤。今天她則帶來換季後不再穿的洋裝和花瓶。她觀察到，這裡的物品流通非常頻繁。

市府表示，11月8日已舉辦跳蚤市場，明年6月將舉行拍賣會，拍賣民眾捐贈的二手物品，期盼吸引更多市民參與，共同推動循環經濟。（編輯：謝怡璇）1141113