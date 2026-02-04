因應共諜威脅日增 陸軍短片：別當共諜傀儡、勇敢認錯

面對國軍涉共諜案威脅持續擴大，國防部長顧立雄先前多次強調加強官兵保防教育，且今年元旦起也仿效美軍推動「機密資訊精準標示精進作法」。陸軍司令部今（4）日也透過臉書發布約1分鐘的宣導短片，揭露共諜慣用手法，強調「陷阱」無處不在，即使是一般公務資料外流，也可能釀成大禍。影片呼籲官兵切勿成為共諜傀儡，若已誤入陷阱應該勇敢認錯，及時回報才是唯一出路，可為自己爭取減輕處罰與改過的機會。

(圖/截自陸軍臉書影片)

陸軍司令部在短片中詳細說明共諜的操作模式，指出對方會先要求拍攝效忠影片、提供一般公務資料，接著會宣稱不會有刑責、單位無法查察、全程保密，甚至謊稱已有其他官兵拿到錢。影片開頭寫道，所謂陷阱是看起來無害、安全，實際上有害的危險，別以為非機密就沒事。

影片以動畫方式呈現1名官兵因金錢問題，收到「阿金哥」傳訊息稱，「給你一條路」、「拍個軍證，甚至莒光課表也好」、「這一條幫你處理」。該名官兵心想只是拍照片和提供一般資料，於是照做，待債務解決後，卻遭對方以軍證威脅交出機密資訊，結果越陷越深，形成一步錯、步步陷的困境。

呂坤修(圖中) 宣示「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心 。(圖/陸軍司令部)

陸軍在片尾強調「別做共諜傀儡」，任何資料外流都是大事，如果曾經踏入陷阱，要勇敢認錯，為自己爭取減輕處罰與改過的機會，並表示「我們也會協助你」，記得不要一錯再錯。

陸軍司令呂坤修上將日前主持主官視訊會議時，便透過「司令給官兵的一封信」，宣示陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心。呂坤修強調，司令部未來將整合全方位、全面向、多元化、多管道的宣傳途徑，配合多管齊下的宣導與防制作為，透過各級主官、政戰主管的主動關懷與督導，結合保防、監察、法務、主計等相關部門共同執行，讓官兵同仁都可以獲得最新的資訊，免於成為下一個受害者。

