因應共軍圍台軍演國軍三軍部隊實施「立即備戰操演」

▲海軍威力強大的基隆級軍艦進行備戰操演情形。（資料照片，記者王先國攝）

國防部表示，在解放軍東部戰區今（廿九）日上午七時卅分宣布圍台軍演前，即已掌握解放軍已展開演習之情資，及中共海警船昨日即在台灣東部海域活動情況，在解放軍東部戰區今日上午宣布圍台軍演之時，國軍本島及外島陸海空三軍部隊即實施「立即備戰操演」，國軍三軍部隊按原計畫之人員編組，都是有計畫「行動有序」的方式，依照原編組計畫進行備戰操演，國軍並運用情監偵手段，嚴密監控共軍動態，未來將視敵情威脅情況，國軍會做兵力調整應處。

國防部表示，國軍三軍部隊因應中共圍台軍演，已進行立即備戰操演，依據軍事營區安全維護相關法律規定，任何一位民眾都不得對國軍基地、機場，及各級部隊、裝備，包括飛彈部隊在營外之掩蔽地點、位置，不得進行拍攝及攝錄影，請民眾務必配合，勿以身試法。