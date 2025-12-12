因應冬季與春節風險！公費新冠疫苗2個月擴大全民施打

疾管署今（12日）宣布，自明年（115年）1月1日至2月28日，將短暫恢復新冠疫苗公費全民接種。（示意圖／翻攝自photoAC）

衛福部疾管署今（12日）宣布，自明年（115年）1月1日至2月28日，將短暫恢復新冠疫苗公費全民接種，對象擴大為「滿6個月以上尚未接種的民眾」，此決定是經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論後拍板，目的是在秋冬呼吸道傳染病好發季節，及春節連假旅遊與探親活動增加前，提升民眾免疫保護力，降低感染後導致重症與死亡的風險。

據《ETtoday新聞雲》報導，今年10月1日開打的秋冬新冠疫苗，原本公費僅限縮至10類高風險族群，這也是自2022年開放全民接種以來首次縮減對象，如今疾管署再度依疫情評估調整政策，擬從明年初起短期擴大為全民適用，為期2個月。

根據醫界通函說明，目前國內供應的疫苗為Moderna LP.8.1及Novavax JN.1這2種，對現行主流變異株NB.1.8.1及XFG都具有保護效果且安全有效；其中，12歲以上民眾可自行選擇任1廠牌接種，而6個月以上至11歲的兒童則僅能接種Moderna LP.8.1。

疾管署也呼籲尚未接種的醫界人士踴躍施打，也盼醫師在看診時協助鼓勵未接種民眾接種，尤其65歲以上長者與高風險慢性病患等族群更應及早施打，以保障健康。

疾管署9日曾指出，目前國內疫情處於低點波動，上週新冠門急診就診為1,102人次，較前週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7天新增2例本土併發重症，無新增死亡。今年10月以來累計41例本土重症，其中5例死亡，重症患者以65歲以上長者占61%、具慢性病史者占80%為主，且有95%未接種本季疫苗。

疾管署強調，新冠病毒的傳播風險並未停止，國內仍持續出現併發重症與死亡個案，尤其高齡者與慢性病患者更容易因感染而引發重症，且先前施打疫苗的保護力會隨時間下降，不足以對抗病毒威脅，因此呼籲自10月1日開打至今尚未接種的公費對象應儘速接種；12歲以上可選擇Moderna或Novavax，6個月以上至11歲則限接種Moderna，以獲得充分免疫保護力。

