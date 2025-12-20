因應北市隨機攻擊事件 北市警局警力戒備全面升級

MEITU 20251220 173504168

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應114年12月19日捷運臺北車站及中山商圈張姓犯嫌隨機襲擊案，造成4人死亡(含犯嫌）、11人受傷就醫，市長蔣萬安指示臺北市政府警察局及臺北市政府相關局處妥適任務分工，各盡其職並保持橫向聯繫，全力穩定社會秩序。

MEITU 20251220 173531003

臺北市政府警察局同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對轄內捷運站、車站、轉運站及機場等人潮聚集地加強戒備及提高見警率，各分局每日動員警力800名、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，每日動員警力1千餘名，並與各場所業者及保全人員強化聯防機制，全力投入臺北市治安維護工作。