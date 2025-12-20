因應北市隨機攻擊 凌濤：桃園戒備即起全面提升

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含27歲凶嫌在內4死，多位民眾受傷。國民黨桃園市議員凌濤今表示，因應北市隨機攻擊事件，桃園也立即成立「執行強化維安勤務工作群」，由市警局保安科協同各分局及各大隊辦理勤務規劃、管制勤務執行，與警政署強化聯繫。

因應北市隨機攻擊事件，桃園也立即成立「執行強化維安勤務工作群」。（圖取自凌濤臉書）

凌濤今天（20日）在臉書發文表示，因應北市隨機攻擊事件，他們與張善政市府團隊、桃園市政府警察局密切聯繫，希望北北基桃通勤要口、桃園重要運輸站點、大型活動支援超過千名人次警力，保護桃園市民，讓市民放心。

凌濤表示，針對「避免模仿效應」，這兩日對於執行大型活動者，加強部署。（圖取自凌濤臉書）

凌濤指出，感謝桃市府團隊與第一線警察同仁辛苦，還有英勇的民眾奮力圍堵、警消醫護人員全力搶救，祈願逝者安息、傷者早日康復；桃園也立即成立「執行強化維安勤務工作群」，由市警局保安科協同各分局及各大隊辦理勤務規劃、管制勤務執行，與警政署強化聯繫。

凌濤進一步指出，特別針對「避免模仿效應」，這兩日對於執行大型活動者，加強部署；並針對大眾運輸：台鐵桃園、內壢、中壢、楊梅、埔心及富岡等6處車站、桃園捷運各站、高鐵桃園站、桃園、八德、龍潭客運轉運站，採用每小時巡邏及定點守望方式執行，與場站警察單位及保全人員會哨，以增加見警率。

凌濤強調，包括捷運警察隊、含保大支援，強化執行護車及站體內安維，大眾運輸場站安維強化勤務計使用警力每班次84人次，合計達1008人次。特別是保安大隊迅雷中隊針對特定人潮聚集站點，支援捷警，除傳統步槍外，並攜帶榴彈發射器非致命性武器，以應對人質挾持、濫殺攻擊，維持高度戒備，強化相關安全維護作為，提高見警率。保護市民安全是第一位，未來針對類似事件的常態性演練與部署，他們都會與張善政市政團隊、市警局，為市民把關，請市民放心。

