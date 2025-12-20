因應北捷攻擊事件 張善政做出「重大指示」：全力維護市民安全

政治中心／劉宇鈞報導

台北捷運台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治，目前已造成4死（含兇嫌）11傷。桃園市長張善政說，他已指示桃捷全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，也要求桃園警方提高戒備，全力維護市民的安全。

張善政昨日晚間發文表示，因應北捷發生攻擊事件，他已指示桃捷全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業。

張善政也說，接獲任何恐嚇威脅訊息，皆視為真實事件，並迅速就訊息內容判定對策加以處理。與警察單位密切聯繫，視情況加強巡檢措施，相關單位都要確實執行。

張善政強調，同時，他也要求桃園警方提高戒備，與警政署保持訊息暢通，隨時掌握相關的情資，全力維護市民的安全。

針對北捷突發傷人事件，桃園捷運公司說明，桃捷公司接獲通報後，行控中心立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，以掌握即時資訊。

桃捷公司指出，為確保旅客與營運安全，行控中心依標準作業程序啟動應變機制；桃園市捷運警察隊每日巡視134趟次，配合保全每日巡視66趟次，合計200趟次，以維護營運安全；另各站轄區警察亦配合捷運警察加強會哨及站體巡檢以維護營運安全。

桃捷公司提醒，旅客搭乘捷運期間如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或使用車站及列車內緊急通報設備，並配合現場人員引導，共同維護乘車安全。

