因應北捷攻擊事件 高雄捷運、鐵警、航警全持長槍站出來執勤戒備

因應北捷攻擊事件高雄捷運、鐵警、航警全持長槍站出來執勤戒備。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

針對北捷攻擊事件，高雄警全面提升安全勤務作為，鐵路警察警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，高雄機場也已請航警局高雄分局自即時起巡邏勤務配賦長槍，置重點於航廈內巡邏、守望，提高全副武裝見警率。

因應北捷治安事件，高雄警全面提升安全勤務作為，左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面性加強站體與車廂之巡守勤務，並橫向聯繫高雄捷運公司站務人員提高警覺，注意可疑人事、物，強化即時通報機制。

廣告 廣告

各捷運站體轄區分局亦同步針對轄內捷運、鐵路等大眾運輸系統場站、人潮聚集處等場所確實強化巡邏守望勤務，增加見警率，讓搭乘民眾安心。並針對可疑人、事、物加強盤查，淨化捷運系統及車廂內安全。

（記者陸瓊娟翻攝）

鐵路警察也優先提高見警率，加強巡邏、重點守望等安全維護措施；協同臺、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。並加強快速通報及反應，防止事態擴大。警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。