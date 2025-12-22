因應北捷暴力事件 太平、霧峰及烏日3個警分局在高鐵站和各國小校園安全維護





針對近日北捷發生之暴力事件，引發社會高度關注，臺中市政府警察局立即全面檢視高鐵台中站及校園安全維護勤務，並於事件發生後第一個上學日，22日起加強全市國民小學上下學時段之安全維護工作，以確保學童安心就學。

太平分局和烏日分局及霧峰分局22日一早即動員眾多警力及各巡邏警網，針對轄內的高鐵站和太平、大里和霧峰和烏日大肚等6個區60多所國小全面強化校園及周邊安全維護，於上、下學尖峰時段增加見警率，並巡視校園附近有無可疑人車以預防機先。

廣告 廣告

3個警分局已與各學校建立聯繫平台，如校園內外有突發狀況，警力將迅速到場應處，確保師生們的安全，烏日分局也和高鐵站內的鐵路警察建立熱線，全面防止暴力事件。

太平分局分局長沈能成和霧峰分局長林中興、烏日分局長劉雲鵬表示，杜絕暴力事件危害民眾生命財產安全，婦幼安全亦是警方的重點工作之一，絕不容許任何不法或暴力行為威脅孩子的成長環境。呼籲民眾如發現校園周邊有可疑人事物，立即撥打110通知警方，一同守護學童安全。

烏日警方在高鐵台中站戒護。林重鎣攝

更多新聞推薦

● 行憲紀念日及元旦假期 新北路邊汽機車暫停收費