因應北捷重大案件 民進黨延後2026提名記者會

民進黨秘書長徐國勇今（24）日在中執會報告，原定當日舉行2026縣市首長提名記者會，因12月19日北捷隨機襲擊事件，黨部決定延後至下週舉行。發言人吳崢表示，此刻政府與相關單位正全力因應與檢討，綜合考量後決定延期。

民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨YT）

吳崢指出，如同賴清德主席在會中致詞報告提到，因發生北市隨機襲擊事件，政府及相關單位正全力因應與做後續檢討。黨部與黨公職也在中執會上對這起隨機事件中的傷者與逝者，致上哀悼之意。

吳崢說明，黨部原定安排在中執會後舉行最新一波2026縣市首長提名記者會，但綜合考量評估後，決定將提名記者會延後到下週舉行，屆時將正式對外宣布提名人選。

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

民進黨中執會當日也針對隨機襲擊事件表達關切，賴清德主席在會中強調，保障人民生命財產安全是政府最重要職責，將持續強化公共場所維安作為，確保民眾安全，並請全體黨公職持續配合相關單位進行防衛韌性宣導。

