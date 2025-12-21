因應北捷隨機傷人案件 北市啟動心理支持服務22日上路

針對台北車站及捷運中山站發生之隨機傷人事件，台北市長蔣萬安第一時間掌握案情，並即刻指示各局處協同介入，全面提供受害者所需協助。考量部分民眾因經歷或目睹嫌犯行兇過程，可能產生恐懼、驚嚇等心理衝擊，北市府規劃於中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」，下週一立即啟動。

台北市啟動「安心關懷小站」。（圖／台北市政府）

「安心關懷小站」服務期間為今年12月22日至明年1月1日，每天下午1點到晚上8點提供服務。台北市政府主動協調臺北市及新北市諮商心理師公會與臨床心理師公會，由具合格證照與實務經驗的心理諮商師輪值駐點，全面提供民眾面對面、即時且免費的心理諮談服務，協助民眾減輕不安感及穩定情緒。

社會局、衛生局、捷運公司已完成規劃與協調作業，週一正式啟動「安心關懷小站」服務，並將視民眾使用情形與實際需求，滾動式調整服務時段與人力配置。所有諮談皆由專業人員提供，市民無須負擔任何費用。

「安心關懷小站」設於中山地下街R7出口。（圖／台北市政府）

除設置「安心關懷小站」外，社會局亦同步啟動「一案一社工」機制，依個案需求提供心理支持、生活協助、法律諮詢等整合性協助。民眾也可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線3393-7885，隨時獲得支持。

在第一線工作人員心理支持方面，市府亦同步展開跨局處資源整合。衛生局、勞動局已主動與南西誠品業者聯繫，表達全力協助百貨工作人員所需的心理健康協助，主動提供勞工朋友必要的支持與後續關懷。民政局也針對傷患及其家屬的生活起居照料，安排專人慰問，並持續關切。

臺北市政府強調，面對突發事件，市府將秉持「即時、就近、全面」的原則，結合專業資源與民間力量，陪伴市民走過不安時刻，持續守護市民的心理健康與生活穩定。

