因應北捷隨機傷人案 劉世芳：小橘書官網納暴力攻擊指引

內政部長劉世芳表示，台灣全民安全指引將從網站改版。(資料畫面)

台北市日前發生隨機攻擊案，引發社會關注。內政部長劉世芳今（24日）表示，有「小橘書」之稱的《台灣全民安全指引》會先在官網更新暴力襲擊或大規模恐攻的應對指引，若預算足夠將編成更新版。

立法院內政委員會今（24日）邀請內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人審查《住宅法》部分條文修正草案。針對《台灣全民安全指引》（小橘書）是否會加入防恐攻等內容，劉世芳表示，民國115年度總預算案現在還在立法院，所以不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印「小橘書」，不過會極力爭取。

劉世芳認為，現在最重要的是先將民眾最擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件的應對指引放在官網，若預算足夠，就會編列成下次更新版時使用。至於部分民眾對發放「小橘書」感到反彈，甚至至北捷撕毀，劉世芳指出，這就是「小橘書」所說的，當危機來臨時「有準備更安全」，希望民眾都能有所準備。

另外，關於台北市政府將於本月26日比照跨年規模，在捷運市政府站以及市政府轉運站舉行跨局處高強度演練，中央及地方是否一起參與，劉世芳則說明，會尊重台北市警方的律定，上週末已從全台灣22個縣市得知，到農曆過年前共有包含跨年、傳統年節等137場大型活動，若縣市警察局在警力、民力上需要警政署協助，將會全力協助，目前有申請的是台北市與高雄市。





