因應北捷隨機攻擊事件 外島金門強化預防作為

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，因應台北捷運遭隨機攻擊事件，縣警局聯合金門航空站、金門港務處及金門車船管理處等，對於人潮密集處的公車站等公共場域加強巡邏，並提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

縣警局指出，已全面提升安全勤務作為，除於金城車站、山外車站及沙美車站等主要場站，並由轄區分局分駐，派出所及直屬警察隊、大隊全面加強相關場站巡守勤務，同時橫向通聯金門車船管理處站務人員提高警覺，隨時注意可疑人、事、物，強化即時通報機制。

廣告 廣告

另外，縣警局將針對近期縣內舉辦的大型活動，同步提高安全維護層級，盼藉由縝密的勤務規劃與安全維護工作，讓民眾對轄區治安感到安心。

縣警局表示，針對轄區以外如尚義機場及水頭碼頭，由轄區分局分別與航空警察局台北分局金門分駐所及高雄港務警察總隊金門港中隊橫向聯繫，一有狀況立即通報並啟動應變機制。

縣警局強調，民眾若發現可疑或治安事故，可立即撥打110報案專線尋求協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

捷運中山站丟煙霧彈砍人 嫌犯墜樓命危送醫

