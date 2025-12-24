因應北捷隨機攻擊案 劉世芳：演習將納暴力攻擊

北捷發生隨機襲擊事件，引發社會高度關注，也促使各界展開安全檢討，總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會會議，強調應以事件為鑑，中央與地方展現團結精神，持續提升應變能力。

總統賴清德說道，「希望以此（北捷隨機攻擊）事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度。」

內政部長劉世芳進一步說明，從耶誕節、跨年到農曆年過年前共有137場大型活動，目前已整備的警力和民防人力共有1萬7000多人次，針對未來實地演練，將採「實地、實物、實人、實景」，並以「有想定、無腳本」方式進行，把類似捷運隨機攻擊事件納入演練情境。

內政部長劉世芳表示，「我們未來的演練，確實沒有錯，就是實地、實物、實人、實景，然後是『有想定、無腳本』，那如果像目前所碰到這個狀況的話，我們會把它放到有可能處理的想定裡面。」

總統府發言人郭雅慧表示，針對交通關鍵基礎設施，政府原本就有脅持、不明氣體等演練，未來將進一步強化，把暴力攻擊納入演習情境。

總統府發言人郭雅慧說：「那當然未來在情境的設定上面，我們會再加強，把像這樣子暴力攻擊的部分也會列入其中。」

面對民眾對通勤安全的疑慮，政府希望透過更貼近實況的演練，強化跨部會跟中央地方的即時應變能力，除了提升公共運輸安全，也回應國人對安全的期待。