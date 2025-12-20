因應北捷隨機殺人案升級警戒 蔣萬安：跨年活動派遣霹靂小組維安

台北101跨年晚會每年吸引大量國內外遊客聚集，為全台人潮最密集的跨年活動之一，相關安全維護備受關注。（圖／CTWANT攝影組）

因應台北捷運發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安今（20）日表示，北市將全面升級維安戒備。面對即將到來的大型活動與跨年晚會，警方將派遣特勤警力及霹靂小組進駐重點場域，並向中央申請支援保安警力，同時部署鎮暴車與鎮暴犬，全面加強場地與周邊檢查，確保活動期間公共安全無虞。

蔣萬安指出，因應即將到來的大型活動及跨年晚會，台北市將派遣霹靂小組、特勤警力及保安警力進駐重點場域，並部署鎮暴車與鎮暴犬，全面強化維安戒備。（圖／方萬民攝）

台北捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶，昨日發生隨機殺人案件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4人死亡（含嫌犯本人）、15人送醫，其中仍有2人於加護病房治療。由於事件發生時序接近聖誕節及跨年前夕，人潮與活動頻繁，也加深民眾對外出安全的憂慮。

台北101跨年晚會每年吸引大量國內外遊客聚集，相關維安部署備受關注。對此，蔣萬安指出，要求警察局及相關單位，針對台北市各大商圈及人潮聚集處全面升級戒備，不僅增加警力配置，相關警力也將全副武裝，動用必要裝備、警車及特勤小組，在各重要商圈與人流熱點加強部署，確保治安穩定。

蔣萬安指出，針對特定場域，包括台北車站、中山站、西門町、信義商圈等年輕族群及人潮聚集地，尤其在週末與夜間時段，將全面加強臨檢與提高見警率，涵蓋夜店、花博、市集等場所。同時，未來各類大型活動，如路跑、演唱會等，也將全面升級維安措施，設置安檢門；捷運車站如中山站、台北車站等人潮密集處，也將強化相關偵測與防範機制。

他進一步說明，市府已要求捷運警察局與捷運公司，除加強各站警力與保全外，也將針對全線捷運站點，進行高強度演練，包括人潮疏散及無差別攻擊情境的應變演練，確保第一時間能有效處置突發狀況。

面對即將到來的大型活動與跨年晚會，蔣萬安強調，警察局將派遣霹靂小組進駐現場，同時向中央申請支援保安警力，並部署防暴車、鎮暴犬，全面進行場地與周邊檢查，全面強化維安與警戒措施，確保活動安全無虞。

因應跨年活動與大型集會，台北市政府宣布擴大警力部署，針對人潮聚集場域加強巡邏、臨檢與場地檢查，確保公共安全。（圖／CTWANT攝影組）

