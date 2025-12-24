因應北捷隨機襲擊 賴清德宣示三大防衛韌性共識

針對12月19日北市隨機襲擊事件，兼任民進黨主席的總統賴清德今（24）日在民進黨中執會中強調，保障人民生命財產是政府最重要職責，將強化公共場所及大眾運輸系統維安，建立更機敏迅速的應變機制，從快速反應、醫療支援到事後檢討，全面提升社會韌性。

總統賴清德。（圖／總統府）

民進黨發言人吳崢轉述賴清德發言，指出23日在總統府召開全社會防衛韌性委員會第六次會議，達成三大重要共識。第一，全社會防衛韌性要邁向法治化，建立跨部會與民間協作機制；第二，從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。

第三項共識為推動演訓為本的居民整合，使防衛能力紮根社會。賴清德表示，台灣面臨天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有民間力量，提升社會靈活且具彈性的應變能力，才能有效因應各項挑戰，守護每位國人。

民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨YT）

賴清德強調，政府將持續提升警察執行安全與後勤支援能力，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性缺一不可的重要關鍵。

