因應北美車用客戶需求，友達砸16.6億元墨西哥擴產。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕因應北美車用客戶需求，友達董事會決議投資16.64億元於墨西哥擴建新廠，友達(2409)董事長彭双浪表示，新產能預計2027年加入量產，彭双浪並樂觀看待明年營運，但仍需關注最終消費端需求是否受關稅轉嫁影響。

彭双浪指出，今年下半年旺季不旺，第三季因匯率以及報價不利因素使財報由盈轉虧，若還原匯率因素，則第三季大致介於損益兩平之間，累計前三季歸屬於母公司獲利40億元，每股稅後盈餘0.52元。

對於關稅可能影響，彭双浪說，面板數零組件產品，直接衝擊有限，且因產能佈局分散，友達併購BHTC後，在中國、台灣、墨西哥、印度、歐洲都有廠，未來可視關稅發展靈活調整。

展望明年，受惠於換機潮來臨以及冬季奧運、世足賽等大型運動賽事登場，TV需求可望提升，筆電市場因Windows 10 結束支援、AI PC 與電競需求帶動，成長可期，整體顯示事業聚焦高價值、差異化產品，追求穩定獲利與現金流。

在Micro LED上友達也取得不錯進展。彭双浪說，與Garmin合作推出首款Micro LED智慧手錶於9月初上市後，市場反應熱絡，供不應求；友達並將MicroLED應用擴展至車用顯示與高階儀表板，今年出於CES展上與Sony Honda Mobility攜手合作展出搭載於AFEELA電動車上「Micro LED 車頭顯示解決方案」預計明年導入量產。

此外，友達整併Mobility Solutions 事業群與德國BHTC公司成立友達智慧移動(AMSG)將於明年1月1日起正式營運。

總經理柯富仁表示，友達併購BHTC後，2024年車用整體營益率已達併購BHTC前的兩倍水準，未來AMSG營運後，將進一步提升營收效率與獲利能力。預估明年以美元計價的營收將有雙位數成長。

