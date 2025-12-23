因應北車攻擊事件坐鎮台北 雙城論壇蔣萬安僅參加主論壇

台北市長蔣萬安原訂於27、28日率團出訪上海參與雙城論壇，不過，為因應日前發生的台北車站攻擊事件，台北市政府今天(23日)表示，蔣萬安在中午召開相關會議後決定僅出席28日上午的主論壇，當天便返回台北。

台北市政府今天中午發布新聞稿表示，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安第一時間要求全市全面提升維安層級，並已連續4天親自主持「1219事件緊急維安應變小組會議」，緊盯案件調查進度，以及公共場所與重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

台北市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

台北市府指出，蔣萬安將於28日當日返回台北，市府主團則仍依原訂行程，由台北市副市長林奕華率團於12月27日出發。