因應北車攻擊事件 劉世芳曝「未來演練會放入想定」：採實地、實物無腳本

「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，內政部長劉世芳。楊亞璇攝



北捷台北車站、中山商圈日前發生恐怖攻擊事件，內政部長劉世芳今天（12/23）晚間在「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會表示，未來的演練就是實地、實物、實人、實景，「有想定、無腳本」，北車事件會放到會有可能處理的想定裡面，來一起做演練。

由於北捷發生隨機襲擊事件，在場民眾不知所措，媒體詢問，將來的全民防衛韌性，會不會以實地演練為主，讓民眾比較知道該怎麼樣自助？劉世芳回應，「未來的演練，確實沒有錯，就是實地、實物、實人、實景，然後是有想定、無腳本。」

廣告 廣告

劉世芳表示，如果是針對像北捷或者是台北車站這個發生的事情的話，她也跟大家報告，其實在今年的時候，確實有處理過叫做聯安演習，但是那時候的腳本是挾持，然後是車廂內，如果像目前所碰到這個狀況的話，會把它放到有可能處理的想定裡面，來一起做演練。

劉世芳說，這個演練裡面當然牽涉到中央政府、地方政府，還有目的事業主管機關，譬如說像北市捷運公司或台鐵公司這些交通單位，未來會把它放到裡面去，一起做一個這方面的演練，按照期程來處理。

此外，元旦、跨年的維安警力佈署是不是會因為受到襲擊案件的影響而加強？劉世芳指出，上個週末針對全台灣22個縣市，在不管是從12月24、25開始要辦的大型活動，到元旦、農曆過年之前，已經整理出來一共有137場，現在所準備的警力、民防的人力，一共有1萬7000多人次，而台北市跟高雄市希望警政署提供保安警察的人力來協助，也已經投入，沒有問題。

她說，為了防止所謂的社會大眾的對於這個參加跨年的人潮聚集活動裡面，有一些維安的事故，不管是不是要穩定這個社會安全、多元的網絡上面的保護，或者是需要提供大家覺得更安全的保全系統，在上個週末，警政署已經透過視訊會議跟22個縣市的警察局長完成整備，跟需要提供的保全人力跟警力上面的準備的工作。

總統府發言人郭雅慧補充，在交通關鍵基礎設施這一塊，其實一直以來都有常態性的演習，比方剛剛劉世芳有提到的挾持，或者有一些不明氣體這些相關的情境想定，當然未來在情境的設定上面，會再加強，把像這樣子暴力攻擊的部分也會列入其中。

更多太報報導

【動畫說時事】張文失業2年金流曝光 2024年早預謀！動機釐清中

不是媽給的！1圖揭張文殺人金流內幕 「可疑自存現金」最後一筆3985元

追「張文心儀1女孩」查動機 LINE僅兩朋友！孤狼殺人刀械這裡買、錢全靠媽