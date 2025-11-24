因應區域情勢 外交部：最重要是嚇阻戰爭爆發

針對日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」議題後的區域情勢及台灣因應作為，外交部政務次長吳志中今天(24日)在立法院受訪表示，維護台灣安全的首要事項是嚇阻戰爭爆發、降低衝突，最主要的做法則是強化與盟國的關係，一起捍衛區域和平，「這是外交部現在最重要的責任」。



立法院外交及國防委員會邀請國安局、外交部報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」，國安局副局長張元斌、外交部次長吳志中列席。

關於日本首相高市早苗的發言、防衛大臣小泉進次郎視察與那國島的動作，吳志中在會前受訪表示，對國家領導人而言，最重要的是國家安全，但外交部不便評論日本維護國家安全的作為，不過對台灣而言，國家安全也是最重要的事，且方向一致，就是要降低衝突，吳志中說：『(原音)我們在國際上朋友愈多愈好，現在在歐洲，確實是朋友愈來愈多，朋友多，我覺得最重要的事情是嚇阻戰爭爆發，所以我常常講，嚇阻包含大家各方面的合作。』

外交部在報告中表示，日本政府在「台灣有事」議題仍持續採取「戰略模糊」，並未明確回應「台灣有事」是否就構成存亡危機事態；且實務上，「台灣有事」牽涉範圍及階段相當廣泛，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受到美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，所以外交部研判，高市早苗11月7日在國會的答詢內容，尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

國安局在報告中指出，高市內閣強化安保能量，重點放在與美國的安全協作，一方面加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在，另一方面以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。