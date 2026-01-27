因應印度爆發疫情 立百病毒 3月列法定傳染病

印度日前爆發五例立百病毒感染案例，致死率達七成五，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計三月將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。疾管署長羅一鈞提醒，國人至南亞等流行地區時，勿飲未煮沸的椰棗汁，不接觸蝙蝠。

一九九八年馬來西亞發現首例立百病毒感染人類病例，近年疫情主要發生於孟加拉及印度。羅一鈞表示，上述國家均有著許多果蝠（狐蝠屬），為此病毒的自然宿主，先染豬隻，再傳染給人類。如在疫區接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液汙染的食物，或與患者密切接觸，均可能造成感染。

廣告 廣告

儘管世衛組織認為，立百病毒傳染造成區域性大流行或全球大流行的風險相當低，且台灣迄今無確定病例，狐蝠檢體檢測皆為陰性，但疾管署仍嚴陣以待，列為法定傳染疾病，羅一鈞表示，主要考量為該病毒致死率高，且目前尚無核准特效藥，台灣與南亞國家交流日益頻繁，確實必須提高警覺。

印度爆發立百病毒感染病例，大陸國家疾控局綜合研判後認為，此次疫情對大陸影響相對較小，目前大陸尚未發現立百病毒病例，但確實存在一定境外輸入風險，需加強防範。為此，已將立百病毒列入出入境監測項目，香港則加強入境篩查。

央視報導，人類感染立百病毒後，主要症狀為發燒、咳嗽、呼吸困難等急性呼吸道症狀，以及頭痛、頭暈、意識改變、癲癇等神經系統症狀，病死率約百分之四十至七十五，目前無特效藥物和疫苗，僅能症狀治療。

羅一鈞表示，已委託台大醫院針對新興傳染病研議「診治指引」，採實驗性療法，使用廣效性抗病毒藥物「瑞德西韋」、治療肝炎的「雷巴威林」。邊境防疫則維持機場嚴密檢疫，當場採檢發燒旅客，給予就醫警告單，患者至醫院時需主動告知旅遊史。

【看原文連結】

更多udn報導

鄰居洗澡全被看光 他籲別裝1物根本沒隱私

身障男行乞 當局查身家驚：擁3棟房放高利貸

下機苦等行李？託運貼紙沒撕惹禍 3悽慘後果曝

曹西平告別式「斗大9字標語」他一入場笑了