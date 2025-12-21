因應台北隨機攻擊事件 劉世芳要求各縣市提升應處能力

針對19日晚間台北市發生的隨機襲擊事件，總統20日親自前往警政署聽取專案簡報，肯定警政署及台北市政府警察局第一時間的應變作為，並指示專案小組針對歹徒個人背景、犯案動機進行全面深入徹底調查，同時要求持續強化大型活動及人潮聚集處所的相關勤務作為。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

為貫徹總統指示，內政部長劉世芳20日下午立即前往警政署，偕同署長張榮興與六都警察局長召開視訊會議。會議中針對各警察機關在大眾運輸及人潮聚集處所的警力運用情形進行研議，並檢視轄內近期大型活動的警力配置狀況。劉世芳要求相關機關及活動主辦單位將保全人員及民力納入部署規劃，以建立更完善的安全防護網。

張嫌在台北車站投擲煙幕彈。（圖／翻攝畫面）

警政署在會議中評估各縣市政府警察局的警力狀況，表示將適時調派警力支援各地需求。21日起將陸續與其他16個縣市政府警察局進行討論，目的在提升各地警察機關的即時應處能力，確保民眾在公共場所及交通運輸系統的安全。

警政署呼籲社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌。警政署強調，警察同仁會站在第一線守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行。

